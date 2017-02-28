Gazi’nin Şampiyonları Gelecek İçin Ümit Verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarla göz doldurdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarla göz doldurdu. Okul bahçesinde düzenlenen törenle cimnastik, artistik cimnastik, wushu, eskrim ve bisiklet sporlarında derece yapan öğrenciler ödüllendirildi.

Manisa'nın en eski eğitim kurumlarından biri olan Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu sportif faaliyetlerde de adından sıkça bahsettirmeye başladı. 41 tane lisanslı sporcusu bulunan okulun cimnastik Minikler Kız A ve Minikler B takımları Manisa şampiyonu olarak Manisa'yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Cimnastik Minik erkeklerde de Manisa ikincisi Gazi İlkokulu cimnastik sporunun yanında wushuda da Türkiye dereceleri çıkardı. Gazi İlkokulunun yetenekli sporcuları eskrim ve bisiklet sporlarında da madalyalara uzandı.

Okul bahçesinde düzenlenen törenle gelecek için ümit veren minik sporcular madalyalarının yanı sıra başarı ve katılım belgeleri ile ödüllendirildi. Törene Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, Gazi İlkokulu Müdürü Abdülkadir Topçu, müdür yardımcıları, öğrenciler ve başarılı sporcuların velileri katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, "Bizim eğitimde arzuladığımız şey çocuklarımızın sadece okulda gördüğü dersler değil sportif anlamda da çalışmalar yapması. Bu çalışmalarla çocuklarımızın il genelinde başarıya ulaşmasını ve Türkiye genelinde de başarıya ulaşmasını istiyoruz. Bugün ödül vereceğimiz çocuklarımızın arasında wushu dalında Türkiye üçüncüsü de var. Çocuklarımızın spor ve okulda almış oldukları eğitimle birlikte özgüvenleri yüksek, ülkemizi teslim edeceğimiz, geleceğimizi teslim edeceğimiz, otokontrol sistemi yüksek öğrenciler olmasını hedefliyoruz. Bu çalışmaların tüm okullarda artmasını arzulamaktayım. Bunlar artıkça daha bilinçli, daha güçlü olarak çocuklarımız geleceğe hazırlanacak ve bizler bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz başarılı öğrencilere madalya, kupa, başarı ve katılım belgelerini takdim etti.

Ödül töreninde veliler de çocuklarının fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.