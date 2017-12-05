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Gazinoda Çalışan Travestiyi Vurup Hastane Bahçesine Attılar

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Gazinoda Çalışan Travestiyi Vurup Hastane Bahçesine Attılar
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir gazinoda çalıştığı iddia edilen travestiyi silahla vurduktan sonra hastane bahçesine atıp kaçtılar.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir gazinoda çalıştığı iddia edilen travestiyi silahla vurduktan sonra hastane bahçesine atıp kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 00.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir gazinoda travesti olarak çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki İ.Y. kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine kişi yada kişiler travesti İ.Y. silah vurarak yaraladı. Silahtan çıkan 2 kurşun ile karnında yaralanan.İ.Y.'yi zanlılar tarafından Gökçebey Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin önüne bırakıp kaçtı. Karnından yaralanan ve ilk müdahalesi hastanede yapılan ve durumu ağır olan İ.Y. ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırılarak ameliyata alındı. İ.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı yapan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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