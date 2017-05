Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri Başarıya Koşuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, başarıyı teşvik etmek amacıyla Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki Bilgi Evleri'nde eğitim gören 8'inci Sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenledi. Yarışmaya Barbaros Bilgi Evi, Fevzi Çakmak Bilgi Evi, Tikveşli Bilgi Evi, Yeni Mahalle Bilgi Evi, Çimentepe Bilgi Evi, Karadeniz Bilgi Evi ve Kazım Karabekir Bilgi Evi olmak üzere 7 Bilgi Evi katıldı. Yarışma Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve İngilizce derslerinden oluştu, her bir ders için 5 soru soruldu. Her soru için 60 saniye süre verilen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarıştı. Her bir bilgi evinden 3'er kişi olmak üzere toplam da 21 öğrencinin katıldığı yarışmayı Fevzi Çakmak Bilgi Evi birincilikle tamamladı.

Bu yarışmaların önemine dikkat çeken Başkan Usta, "Bu tür yarışmalara ne kadar çok katılırsanız, kendinizi o kadar geliştirirsiniz" dedi. Gençlere özel 4D kuralı oluşturan ve bunu nasihat olarak dile getiren Başkan Usta, " "Dürüst, Donanımlı, Dinamik ve Değerlerine Bağlı'bir gençlik yetişirse geleceğimiz sağlam temeller üzerine oturacaktır." diye konuştu.

Birinci olan öğrenciler ise başarını sırrını "kendine inanmak ve çok çalışmak'olarak açıkladı. Yarışma sonunda birinci olan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Diğer tüm katılan yarışmacılara da Türk zekâ oyunu olarak bilinen Mangala hediye edildi. Birinci olan Fevzi Çakmak Bilgi Evi öğrencileri hediyelerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan aldı.