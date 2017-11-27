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Gaziosmanpaşa’da Cezaevi Firarisi Sevgilisini Öldürdü

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Gaziosmanpaşa’da Cezaevi Firarisi Sevgilisini Öldürdü
Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi, birlikte yaşadığı sevgilisini boğarak öldürdükten sonra cesedini bavula koyup sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya...

Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisi, birlikte yaşadığı sevgilisini boğarak öldürdükten sonra cesedini bavula koyup sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya bıraktı. Olayı gerçekleştiren firari zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak'ta gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te cezaevinden firarisi olan ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Şahin(31), birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İnce(16)'yı, iddiaya göre para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı. Bunu kabul etmeyen İnce, beraber yaşadığı sevgilisinin kız kardeşinin yardımıyla evden kaçarak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Evden kaçtığını öğrenen Şahin, sevgilisinin arkasından otogara giderek ailesinin yanına gitmek isteyen Dilek İnce'yi otogardan alıp yaşadıkları eve geri getirdi. Kısa bir süre sonra burada sevgilisiyle tartışmaya başlayan Şahin daha sonra eşini eli ile boğarak öldürdüğü ileri sürüldü. Sevgilisinin kaçmaya çalıştığı bavuldaki elbiseleri çıkartarak cesedini parçalar halinde bavulun içerisine koyduğu iddia edilen Şahin, bavulu kaldıkları gecekondunun içerisine bıraktı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Şahin, bağırış seslerinin duyulması üzerine eve girmeye çalışan yakınlarının içeri girmemesi için üzerinde bulunan tabanca ile havaya birkaç el ateş açtı. Silah seslerini duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Dilek İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir çok suçtan sabıkası var

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde sevgilisini para karşılığı fuhuşa zorladığı iddia edilen Ahmet Şahin'in çocuk istismarı ve hırsızlıktan 29 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşan Dilek İnce'nin ise bir yıl önce Ahmet Şahin tarafından kaçırıldığı ve İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçarken yakalandı

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan zanlı Ahmet Şahin ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen Şahin, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesi Antalya'da yaşıyor

Sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ileri sürülen Dilek İnce'nin ailesi bir süre önce Gaziantep'ten taşınarak Antalya'ya yerleştiği, bir yıldır kızlarını aradıkları ve Ahmet Şahin hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Dilek İnce'nin cenazesi, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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