Gaziosmanpaşa’da Çocuklar Sanal Oyunları Bırakıp Oyun Sokağına Koştu

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukları...

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yönelik oyun alanlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukları sanal oyunlardan uzaklaştırmak adına trafiğe kapalı bir alanda çocuklara özel oyun sokağı kurdu. Havadan görüntülenen oyun sokağı renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayabilmek adına trafiğe kapalı bir sokakta çocuklara özel oyun sokağı kurdu. Çocukları tehlikeli sanal oyunlardan uzaklaştırarak geleneksel oyunlarımızı hatırlatmak adına kurulan ve drone ile havadan görüntülenen oyun sokağı renkli görüntülere sahne oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi 751. Sokak'ta 55 metrelik trafiğe kapatılan alanda, çocuklara yönelik hazırlanmış mini seksek, köşe kapmaca, mendil kapmaca, üçtaş gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti bulunuyor. Oyun sokağında duvara da boyama yapma imkanı bulan çocuklar hem hayal gücünü geliştiriyor hem de dilediğince eğleniyor. Her şeyin çocuklar için dizayn edildiği bu sokakta çiçek motifleri ve hayvan figürleri de bulunuyor. Çocukların mutlu ve öğrenmeye ilgi duyacakları bir ortamda, gönüllerince eğlenmelerine ve arkadaşlarıyla birlikte geleneksel oyunları güvenli şekilde oynamalarına olanak sağlayan oyun sokağı çocuklardan büyük ilgi görüyor.

"Burada keyifli vakit geçiriyoruz, özgürce oynayabiliyoruz"

Oyun sokağında dilediğince oynayıp boyamalar yaptıklarını dile getiren Yiğit Değirmenci, "Burada oyunlar oynuyorum, eğleniyorum. Seksek oynadık, koşu yarışı yapıp köşe kapmaca oynadık, keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Arkadaşlarıyla mendil kapmaca, seksek gibi oyunlar oynayan Ekrem Yazıcı ise "Eskiden arabalar geliyordu rahat oynayamıyorduk, şimdi rahatça oynayabiliyoruz burada. Hafta sonları falan da gelip vakit geçiririz" dedi.

"9 taş ve sekseği görünce çocukluğumu hatırladım"

Çocuklarını gönül rahatlığıyla oyun alanına gönderebileceğini ifade eden Semiha Yazıcı ise "9 taş ve sekseği görünce ben de çocukluğumu hatırladım. Güzel bir uygulama olmuş. Bu gibi oyun alanlarının artması daha fazla okulun önüne kurulması çok iyi olur. Arabaların geçişlerinin serbest olması bizleri ve çocukları çok strese sokuyordu.Şimdi kapatıldı ve böyle bir oyun alanı kuruldu, çok memnunuz" diye konuştu.