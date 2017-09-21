Gaziosmanpaşa’da Polis Memurunu Şehit Eden Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Gaziosmanpaşa'da bir polis memurunu şehit ederek olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir polis memurunu şehit ederek olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 5 gece bekçisi ile 2 polis memurunun şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayan bir araçtan ateş edilmesi üzerine Anıl Kaan Aybek isimli polis memuru şehit olmuştu. Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları kovalamaca sonrasında yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlılar Emre Y., Halil İbrahim Ş. ve Cem Engin D.'nin sorguları sırasında polisin uygulama yaptığını görünce korkup kaçtıklarını söyledikleri, ayrıca zanlılardan Emre Y.'nin ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Emre Y.'nin 7 kez kasten yaralama, 5 hırsızlık, 1 yağma ve 2 silahlı suçtan arandığı, Halil İbrahim Ş.'nin kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından araması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken, Cem Engin D.'nin ise 1 hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanopaşa Adliyesi'ne sevk edildi.