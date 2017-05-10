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Gaziosmanpaşa’da Polis Operasyonu: 3 Gözaltı

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Gaziosmanpaşa’da Polis Operasyonu: 3 Gözaltı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan 3 kişi ilçe polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan 3 kişi ilçe polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirilirken şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan araması bulunan G.D. (30), M.D. (28), U.M.'yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda şüpheli şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar balistik incelemeleri yapılmak üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son 3 ayda, ilçe genelinde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 319 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede son 3 ayda 70 ruhsatsız silah, 6 adet kuru sıkı silah, 5 adet av tüfeği ve 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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