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Gaziosmanpaşa’da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

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Gaziosmanpaşa’da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çatışma çıktı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çatışma çıktı. Yolcu minibüsü ile okul servisi çatışmasının ortasında kalırken kurşunların isabet ettiği minibüste 2 yolcu patlayan camlardan hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Alibeyköy Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Bir grup araç içinden karşı tarafa kurşun yağdırırken diğer grup ise aynı şekilde karşılık verdi. O sırada caddeden geçen Gaziosmanpaşa-Aksaray hattında çalışan bir minibüs ve bir okul servisi çatışmanın arsında kaldı. Kurşunlardan ikisi minibüsün yan ve arka camından içeri girdi. Olayda camların patlaması nedeniyle iki yolcu hafif şekilde yaralandı. Okul servisinin arka camından giren kurşun ise serviste öğrenci olmaması nedeniyle ucuz atlatıldı. Yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan iki yolcusunu kısa sürede hastaneye getiren ve tedavi olmalarını sağlayan minibüs şoförü Cevdet Tayar, "İki grup vardı orada çatışıyorlardı. Biz de kaçıyorduk. Çeşmeye kadar birbirlerini kovaladılar. İçeride müşteriler vardı. Ağzı burnu patlamış camlardan dolayı. Bize 2 tane kurşun isabet etti. İçeridekiler cam kırıklarından dolayı yaralandı" dedi.

Bu sırada kalabalık bir grup hastane önünde çatışmadan etkilenen yakınlarını beklerken çevrede silah sesleri duyulmaya başladı. Vatandaşlar silahların yeniden patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı. Emniyet ekipleri silahlı kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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