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Gaziosmanpaşa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Şehit Oldu

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Gaziosmanpaşa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Şehit Oldu
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1190 Sokak üzerinde 5 gece bekçisi ve 2 polis memurunun şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptığı sırada "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ateş açarak Anıl Kaan Aybek isimli polis memurunu yaralamıştı. Polis memurunu yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliler kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar sonucunda yaralanan polis memuru Anıl Kaan Aybek ise Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aybek'in kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

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