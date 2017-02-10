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Gaziosmanpaşa’da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Gaziosmanpaşa’da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 56 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde ise 20 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.

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