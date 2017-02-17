Gaziosmanpaşa’dan Halep’e Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı

Gaziosmanpaşalılar Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak, 2 tır dolusu yardımı malzemesini dualar eşliğinde mültecilere gönderdi.

Gaziosmanpaşalılar Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak, 2 tır dolusu yardımı malzemesini dualar eşliğinde mültecilere gönderdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle organize edilen yardım tırlarındaki malzemeler Gaziosmanpaşalı hayırsever işadamları tarafından bağışlandı. Yardım TIR'larında kuru gıda malzemesi, un, kışlık kıyafet, çocuklar için giyim eşyası ve battaniye olduğu belirtildi. Tırların Halep'e sırasında bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Halepli kardeşlerimiz zor şartlarda kış aylarını geçiriyor. Onlara yardım etmek bizim insani ve İslami olarak görevimiz. Nerede yardıma ihtiyaç duyan kardeşimiz olursa oraya koşacağız. Gaziosmanpaşalılar olarak bu yardımları yapmaya var mısınız" diye sordu.

Gaziosmanpaşalılar ise hep birlikte "Evet varız" diye cevap verdi. Başkan Usta'nın konuşmasının ardından yardım tırları İlçe Müftüsü İsa Gürler'in dualarıyla yola çıktı.