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Gaziosmanpaşalı Kadınların Yeni Gözdesi ‘Butik Pastacılık’

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Gaziosmanpaşalı Kadınların Yeni Gözdesi ‘Butik Pastacılık’
Alışılmış pastane konseptinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan "Butik pastacılık" Gaziosmanpaşalı kadınların yeni gözdesi haline...

Alışılmış pastane konseptinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan "Butik pastacılık" Gaziosmanpaşalı kadınların yeni gözdesi haline geldi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, butik pastacılık yapımına dair bilgi ve becerinin geliştirilmesine yönelik bir kurs açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri'ne bağlı Dönüşüm Mutfağında verilen eğitimlere Gaziosmanpaşalı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Butik pastacılık alanında ünlü isimlerin de katıldığı eğitimlerde, alışılmış pastane konseptinin dışında, daha modern ve kişiye özel hizmet sunan butik pastacılığın en ince detayları anlatılıyor.

Eğitimler ücretsiz

Gaziosmanpaşalı kadınların yeni gözdesi haline gelen butik pastacılığın eğitimlerini veren Nuran Şahin, eğitimlerin 8 ay boyunca haftanın her günü verildiğini söyledi. Kadınların istihdam edilmesinin sağlandığını belirten eden Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Eğitimler haftanın 7 günü 8 ay boyunca sürüyor. Eğitim sonunda öğrencilerime istihdam sağlamış oluyoruz. Sosyal medya üzerinden sipariş alarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. 8 ay sonunda Halk Eğitim Sertifikalı belge veriyoruz. Vermiş olduğumuz eğitim profesyonel bir eğitim. Ödül almış bazı hocalarımızı buraya getirerek öğrencilere eğitim vermesini sağlıyoruz. Eğitimler ücretsiz. Normalde ciddi anlamda yüksek meblağlar ödeyerek gidiyorlar ama burada ücret talep etmiyoruz."

"Pasta işi bizim için mükemmel"

Eğitime katılan kursiyerlerde hobi olarak başladıkları işten ek gelir elde etmenin memnuniyetini yaşıyor. Kursiyer Emine Uzunoğlu ilk önce çocukları için yaptığı pastaları artık sosyal medya üzerinden sattığını söyledi.

Okullardan da toplu siparişler aldığını kaydeden Uzunoğlu, "Çocuklar sağlıklı yemiş oluyor. Biz bunların içinde katkı maddesi kullanmıyoruz, tamamen evde kullanabileceğimiz ürünlerden yapıyoruz. Pastacı olabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Pasta işi bizim için mükemmel" dedi.

Eğitim alan kursiyerlerden Zeynep Şeremetli ise aylık 700 ila bin liralık bir kazanç elde ettiğini söyledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından verilen eğitimleri tamamlayanlar kendi işyerleri açabiliyor veya evlerinde üretim yaparak gelir elde edebiliyorlar.

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