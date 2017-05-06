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Gazipaşa Domatesi Dünyaya Dağılıyor

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Gazipaşa Domatesi Dünyaya Dağılıyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen domatesler, dünya ülkelerinin gözdesi oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üretilen domatesler, dünya ülkelerinin gözdesi oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in "Türkiye'den domates ithal etmeyeceğiz" açıklamasının ardından yaşanan endişe, ihracatçıların ve üreticilerin açıklamalarıyla yerini gurura bıraktı. Gazipaşa'da değişik türlerde üretilen onlarca çeşit domates, Bosna'dan Kosova'ya, Romanya'dan Bulgaristan'a, Dubai'den Fransa'ya kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Gazipaşa'da ihracatçı Bayram Uğuz, geçen yıl Rusya ile yaşanan uçak krizinde büyük bir stres yaşadıklarını, o dönemde çiftçiliğin sonunun geldiğini düşündüklerini söyledi. Rusya kapısının kapanmasıyla birlikte ihracatçıların farklı pazar arayışlarına giriştiklerini belirten Uğuz, "O kapı kapandıktan sonra Bosna, Romanya hattı açıldı. Artık Rusya'nın domatesi alıp almaması bizi etkilemez. Bu görmüş olduğunuz domatesin her biri 1 kilogramın üzerinde. Bu domatesi doğusu da batısı da yiyor. Biz kaliteli ürün üretirsek herkes bizden mal alır. Şuan domatesin fiyatı 4.8 TL ama bu fiyata rağmen domates yok satıyor" dedi.

Pazarcılık yapan ve Adana'dan Gazipaşa'ya domates olmaya gelen Ümit Gönülalan, mevsim dolayısıyla domatese talep olduğunu, Rusya'nın domates almamasının piyasayı etkilemeyeceğini söyledi. Gönülalan, domates fiyatlarının ise hava koşullarına bağlı olarak pahalı olduğunu belirtti.

Üreticiler ise ürünlerine sonuna kadar güvendiklerini söyleyerek "Kaliteli ürün her yerde alıcı bulur" diyerek Rusya'nın ambargosunun kendilerini etkilemeyeceğini söylediler.

Domates üreticisi Şeref Dolu, Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası dikenli salatalık satışında büyük bir düşüş yaşandığını hatırlatarak, "Dikenli salatalığın yüzde doksan pazarı Rusya idi. Dikenli salatalığın bu yıl Rusya'ya ihracattan çok çok daha iyi getirisi vardı. Demek ki alternatif pazarlar bulunabiliyor. Türkiye'de yüzlerce ihracat firması var, burada çalışan birlerce insan var. Türk insanı çalışkan, girişimci atılgan. Rusya'nın boşluğu bir şekilde dolduruldu izlenimi var. Domateste de önceki yıllardan çok çok iyi. 4-5 lira fiyatlar çok cok iyi. üretici bu fiyatları ilk defa görüyor. Üretimde biraz azlık var ama ne kadar da olsa Rusya'nın yarattığı olumsuz etki bir şekilde giderildi. Malımız kaliteli olduktan sonra Dubai'den tut Fransa'ya, İngiltere'ye kadar malımız gidiyor" diye konuştu.

Bir diğer üretici Ahmet Sulu ise Rusya'nın açıklamasının ardından kısa bir süre durgunluk yaşandığını ancak üreticilerin çabuk toparlandığını söyledi. Piyasanın şuan rayına oturduğunu belirten Sulu, "Demek ki tek pazarımız Rusya değilmiş. Fiyatlarımız çok iyi. Şuan hal fiyatı 3.8 TL. İyi domates 5 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

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