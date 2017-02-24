Gazipaşa İlkokulundan Anlamlı Proje

Samsun'da Gazipaşa İlkokulu ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri kahvaltı etkinliğinde kaynaştı.

Samsun'da Gazipaşa İlkokulu ile Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri kahvaltı etkinliğinde kaynaştı.

Gazipaşa İlkokulunun hazırladığı Maarif Hareketi kapsamında "Seni Anlıyorum Yanındayım Projesi" uygulama etkinlikleri çerçevesinde Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin kaynaşması ve topluma uyum sağlaması amacıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Çoşkun, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda kahvaltı etkinliğinin yanı sıra Atakum Özel İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sergilendi.

Programda konuşan Okul Müdürü Mustafa Yiğit, öğrencilerimizin özel ve değerli olduğunu onların topluma uyum sağlamaları için uğraştıklarını ve bugünkü programın gerçekleşmesini sağlayan Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Cihat Coşkun'a teşekkür etti.

Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu ise yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kutsal bir görev yaptıklarını, bu güzel etkinlik ve proje için okul müdürlerini tebrik ettiğini söyledi.