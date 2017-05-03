Gazipaşa Ortaokulundan Teog Başarısı

Efeler Gazipaşa Ortaokulundan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına katılan 400 öğrenci çıkardıkları netlerle göz doldurdu.

Efeler Gazipaşa Ortaokulundan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavına katılan 400 öğrenci çıkardıkları netlerle göz doldurdu.

Gazipaşa Ortaokulundan 2. dönem TEOG sınavına katılan 400 öğrenciden 11'i 120, 104'ü 115 ve üzeri, 205'ü ise 100 net ve üzeri soru yaptı.

Öğrencilerini ve öğretmenleri kutlayan Okul Müdürü Nadir Coşkun, "Emeği geçen müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, rehberlik servisimize, çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın karşılığını aldık. Huzur ortamında yapılan ekip çalışmasının neticesini almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.