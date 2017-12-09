Gazipaşa Sanayi Kavşağında Kaza: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, sanayi kavşağında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, sanayi kavşağında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 07 UC 875 plakalı otomobili kullanan Süleyman Özdemir, D400 Karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıktı. D400 Karayolunda seyir halinde olan Emre Görgülü'nün kullandığı 07 NGE 24 plakalı araç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın ardından orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Süleyman Özdemir kazada ağır yaralandı. Özdemir kaza sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.