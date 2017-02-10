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Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı

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Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı
Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, keçiboynuzu, badem, defne ve fıstık çamı fidanlarını ilçe halkına ücretsiz olarak dağıttı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, keçiboynuzu, badem, defne ve fıstık çamı fidanlarını ilçe halkına ücretsiz olarak dağıttı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara keçiboynuzu, badem, defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya'nında katıldığı töreninde 6 bin 900 fidan 10 dakika içinde tükendi. Etkinliğin devam etmesi dilediğinde bulunan Kaya, halkın yoğun ilgisinin ise memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık ise uzun yıllardır devam ettirdikleri fidan dağıtımına devam edeceklerini belirtti. Orman köylüsüne gelir getirici keçiboynuzu, defne, badem ve fıstık çamı gibi türleri tercih ettiklerini dile getiren Kısacak, "Vatandaşlarımız düzenlediğimiz fidan dağıtım programına yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her yıl ekim zamanı bu tür bir program düzenliyoruz. Köylümüzün geri dönüşleri de oldukça olumlu" dedi.

Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı

Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı

Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı

Gazipaşa’da 6 Bin 900 Fidan Dağıtıldı

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