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Gazipaşa’da Dört Mahalle Suya Kavuşuyor

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Gazipaşa’da Dört Mahalle Suya Kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından mart ayında başlatılan Gazipaşa'nın Ilıca, Yeniköy, Kızılgüney ve Karalar mahallelerinin...

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından mart ayında başlatılan Gazipaşa'nın Ilıca, Yeniköy, Kızılgüney ve Karalar mahallelerinin 30 yıllık içme suyu sorununu çözecek Karasu İçme Suyu Projesi çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerin yıllardır bir türlü çözülemeyen sorunlarına el atıyor, suya hasret bölgeleri suyla buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından mart ayında temelleri atılarak Ilıca, Yeniköy, Kızılgüney ve Karalar mahallelerinin yıllardır süren içme suyu sıkıntısını sonlandırmak üzere başlatılan Karasu İçme Suyu Projesi'nde 2017 yılı bitmeden mutlu sona gelindi.

1 yıl dolmadan suya kavuşacaklar

ASAT'ın Karasu içme suyu projesi kapsamında bölgede sürdürülen hummalı çalışmalar 1 yıl dolmadan bitme aşamasına geldi. Proje tamamlandığında Karasu kaynağından 44 kilometre isale hattıyla bölgedeki 4 mahallede oturan vatandaşların 30 yıllık içme suyu hayali gerçek olacak. Böylece kaliteli bir su kaynağı olan Karasu içme suyu ile Ilıca, Yeniköy, Kızılgüney ve Karalar mahalleleri buluşturulmuş oldu.

14 milyon liraya mal oldu

Proje kapsamında biri 250 metreküp diğeri 100 metreküp olmak üzere iki su deposu inşa edildi. Ayrıca bakımdan geçirilen mevcut depolara Karasu kaynağından suyu taşıyacak olan isale hattı ve dağıtım için şebeke hattı yapıldı. Toplamda isale ve şebeke ile birlikte 68 bin metre polietilen ve çelik borunun kullanıldığı projenin 14 milyon lira maliyeti olduğu belirtildi.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan ve yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmiş olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve ASAT personeline teşekkür etti.

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