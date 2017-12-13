Gazipaşalı Üretici Türkiye’nin İlk Zencefil Üretimini Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir üretici Türkiye'nin ilk zencefil üretimini gerçekleştirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir üretici Türkiye'nin ilk zencefil üretimini gerçekleştirdi.

Gazipaşa ilçesinde alternatif ürün arayışında bulunan Süleyman Tuncer, uzun araştırmalar sonucunda iklim şartları nedeniyle Türkiye'de yetişmeyen zencefil ekmeye karar verdi. İlk denemelerini muz serasında ara bölgelere ekerek yapan Tuncer, başarılı sonuç elde edince, patlıcan serasını zencefil serasına çevirdi.

Şubat ayında ekimini yaptığı zencefilleri hasat etmeye başladığını belirten Tuncer, "Bazı dönemlerde ihracat azaldığı zaman iç piyasada fiyatlar çok düşük kalıyor, maliyetleri karşılamıyor. Bu anlamda alternatif ürün arayışına girdik. Dışarıdan Türk tüketicisine sunulan ihraç edilen ürünleri inceledim. Zencefili denemeye karar verdim. Sera koşullarında denedim, başarılı sonuç aldım. Bu yıl da 10 dönümlük serama bunun ekimini yaptım. Şubat, mart ayları gibi, bu aylara kadar bakımını yaparak yetişmesini sağladık. Hasat 180-220 gün aralığında değişiyor" dedi.

"Alternatif ürün"

Zencefilin ısı ve nemin yanı sıra iyi bir toprak istediğini vurgulayan Tuncer, "O toprak ısı ve nemi bulduğu zaman Türkiye koşullarında Gazipaşa'da bunu yetiştirmeyi başardık. Türkiye, yıllık taze ve kuru bin 500 ton zencefil ithal ediliyor. Çin, Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinden ithal ediliyor. Bizim çiftçimize belli destekler sağlanırsa bu ithalatı durdurabilecek durumdayız. Döviz kaybımızı önleriz. Ayrıca üretici için alternatif bir ürün olur" diye konuştu.

"Pazar sıkıntısı yok"

Hasada yeni başladığını ve 20-30 ton gibi bir rekolte beklediğini belirten Tuncer, pazar sıkıntısı olmadığını söyledi. Zencefilin piyasada değişken fiyatlarla satıldığını ifade eden Tuncer, "Piyasa fiyatları çok değişken. 20 liradan 40 liraya kadar taze zencefil satıyorlar. Biz çiftçiler çok para kazanmayı arzulayan kesim değiliz, biz üretmeyi biliyoruz. Tüketiciye daha ucuz, 13-15 lira bandında bu ürünü sunmayı istiyoruz" dedi.

Ürettiği zencefili Akdeniz Üniversitesi laboratuvarına gönderdiğini ve analiz ettirdiğini de vurgulayan Tuncer, yerli zencefilin ithal zencefile göre daha fazla aroması ve yağ oranı bulunduğunu belirtti. Zencefilin bin yıllar boycuna üretilen bir sağlık ürünü olduğunu hatırlatan Tuncer, Türkiye'de sadece süs bitkisi olarak bulunan zencefili ilk kez üretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.