Gazipaşa’ya Yeni Kültür Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Kültür Merkezi Projesi'nin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Kültür Merkezi Projesi'nin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 milyon lira yatırım bedeli ile Gazipaşa'ya kültür merkezi kazandırıyor. Pazarcı Mahallesi'nde yapımına başlanan Gazipaşa Kültür Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelik: "Temel atarken işin yüzde 40'i bitirmişiz"

Açılış konuşmasını yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, bugün burada gerçekten Gazipaşa'nın en büyük eksiği olan kültür merkezinin temel atma törenini attıklarını söyledi. Çelik," Ülkeden birlik ve beraberlik olunca Gazipaşa'ya hizmet gelmeye başladı. Aslında temel atarken isin yüzde 40'i bitirmişiz. Birlik ve beraber olunca bu ülkenin yapamayacağı hiç bir şey yok. Ankara, Antalya ve Gazipaşa bu 3 ayak sağlam zeminlere bastığı zaman bizim yapamayacağımız hiçbir hizmet yok. Hizmetler dolu dolu geliyor" dedi.

Köse: "Beraber oldukça birlikte çalıştıkça hizmetler gelir"

2014 seçimlerine giderken 3'ü olsun güçlü olsun şeklinde soluğanlarının olduğunu hatırlatan Mustafa Köse, ham olsun güçlü olduk dedi. Köse," Gazipaşa'da Adil Çelik, Büyükşehir'de Menderes Türel ve hükümetimizle birlikte inşallah Allah'ın izniyle hizmetler başkanımızın da ifade ettiği gibi geliyor. Bir ve beraber oldukça birlikte çalıştıkca elbette bu hizmetler gelir. Hükümetimizin desteğiyle Antalya hak ettiği hizmeti alıyor ve almaya da devam edecek " diye konuştu. Ülkenin üzerinde çok ciddi oyun oynandığını aktaran Köse, bir takım belgelerinin çıkartıldığını söyleyerek şunları konuştu: Aslı astarı olmayan belgelerle milletin kafası karıştırılmaya çalışıyor. Ancak tüm bunlara karşında en başta memleketimizin evladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve adam gibi adam Recep Tayip Erdoğan dimdik duruyorlar. Artık eski Türkiye yok. Bildiğimiz yolda dos doğru yürümeye devam ediyoruz."

Türel: "Kültür Merkezimiz 7'den 70'ye bir buluşma yeri"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Gazipaşa'ya bir çok vesileyle geldiklerini aktardı. Türel, "Açılış ve temel atma törenlerine yetişemez olduk. Bir süre sonra açılışını yapacağımız binanın temelini atıyoruz. Birlik ve beraberlik sayesinde Alanya'ya, Gazipaşa'ya, Kaş'a, Kalkan'a bütün ilçe ve beldelere büyük hizmetlerin gidiyor. Gazipaşa güzelliği, havası, insanı ile huzur veren dinlendiren bir ilçemiz. Gazipaşa'ya verdiğimiz kültür merkezi sözümüzü tutmak için buradayız. Gazipaşa'nın kültür, sosyal ve eğitim hayatına turizmine katkı yapacak çok güzel bir kültür merkezinin temelini atıyoruz. 500 kişilik tiyatro salonunda hem toplantılar hem de kültür etkinlikleri yapılacak. ASMEK gibi mesleki eğitim kurslarımız, öğrencilere yetişkinlere eğitim desteği verecek. Öğrencilerin sınava hazırlanmalarına Büyükşehir olarak AKBEM'le destek oluyoruz. Genç ve yetişkin erkek ve kadın kardeşlerimize de mesleki eğitim vereceğiz. Eğitim salonlarımızla, yemekhanelerimiz de sosyal ihtiyacı karşılayacak engelli mola evi, yaşlı mola evi, çocuk etkinlik alanı da yine burada olacak. Kültür Merkezimiz 7'den 70'ye bir buluşma yeri Gazipaşa'nın yeni ortak yaşam alanı olacak. 60 kişilik iki cep sineması da Gazipaşamızın kültür hayatını zenginleştirecek. Tesislerde kadınlar lokaline de sahip olunacak. Aerobik salonu, açılır kapanır havuz ve buhar odasıyla birçok farklı aktiviteyi gerçekleştireceğiz. Böylece Gazipaşa, Avrupa'da bir şehir hangi sosyal imkanlara sahip ise hatta çok daha fazlasına sahip oluyor. Gazipaşa'nın güzelliğine güzellik katacak turizmine güç katacak bir merkez yapıyoruz. İnşallah gelecek sene ön açılışını birlikte yaparız" dedi.

Sosyal proje

Adının kültür merkezi ama aslında bir sosyal proje olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, "Bizim her zaman hizmette önceliğimiz engelli kardeşlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımızdır. İşte onların hepsini burada buluşturacağız. Bugüne kadar Gazipaşa'da birçok yol yatırımı yaptık, denizimizi temiz tutmak için alt yapı yatırımları yaptık. İçme suyu projesini, mezbaha projesini tamamladık. Bine yakın insanımıza doğrudan destek olduk. Fakat en güzel projemiz Gazipaşa'da bu güzel eser olacak. 21 Milyon 181 bin TL'lik bu proje Gazipaşamıza hayırlı uğurlu olsun. Gazipaşa-Alanya arasındaki çevre yolu projesinde de Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken imar planlarını ve projelerini bugünlerde tamamlamak üzereyiz. Karayollarımızın 198 milyon liralık bu projesi elbette çok önemli ve zamana dayalı bir proje. Başta Sayın Bakanımızın, Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle biz bu süreleri kısaltabildiğimiz kadar kısaltacağız. İnşaat aşamasındaki çalışmalar elbette ki nimet külfet ilişkisi. Bir külfet olmadan bir nimet olmuyor. Bu sıkıntıları birlikte yaşıyoruz. Fakat sonrasında da ilçemize bereket hizmet geliyor. Çevreyolu ve Mersin -Adana yolu tamamlandığında Gazipaşamız için adeta yeni bir dönem başlayacak. Her geçen gün gücümüz, imkanlarımız hamd olsun artıyor. 2013'te, 2014'te bu kadar proje ve bu kadar ilerlemeye kimse inanmıyordu; şimdi bunlar gerçek oldu. Antalya güneşi yine en güzel şekilde parlamaya devam edecek. Bizler bu görevleri artık yalnızca ideallerimiz için değil; Antalya hayallerimiz için, Antalya'nın Türkiye'nin dünya liderliği için yapıyoruz. Biz bu memleket için canımızı seve seve feda etmek için hazırız. Türkiye'yi ve Antalya'yı engellemek isteyenlerin istekleri kursaklarında kalacak. Gazipaşa dik duracak, Antalya dik duracak ve Allah'ın izni ile bu bayrak inmeyecek. Bize bu azmi, bu inancı sizler veriyorsunuz. Gazipaşa halkı veriyor, Antalya halkı veriyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: "Gazipaşa ve Antalya ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur"

Gazipaşa'nın çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Gazipaşamız hizmetin en iyisini alıyor. Gazipaşalılar, Gazipaşa'nın vefalı insanları daha da iyisini hak ediyor. Gerçekten Büyükşehir Belediyemiz Antalya'nın her bir köşesine çok güzel hizmetler yapıyor. Menderes Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gazipaşa ve Antalya ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Gazipaşa ve Antalya ne kadar büyürse, Türkiyemiz de o kadar büyür" dedi.

Başkan Türel'e teşekkür

Bakan Çavuşoğlu, kültür merkezinin Gazipaşalı vatandaşların gelip faydalanabileceği çok güzel bir merkez olacağını da belirterek: "Kongre, eğitim, spor, kurs gibi aktivitelerin yapılabileceği bir merkez. Burası bir süre sonra turizme de hizmet edecek. Buralarda oteller yapıldığı zaman küçük çaplı kongreler de gerçekleşebilecek. Kadınlarımız her türlü eğitim ve sosyal faaliyetleri de burada düzenleyebilecek. Çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız engelli kardeşlerimizi de unutmamış, kendisine çok teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, esasen engel onlarda değil, onları engelli gören zihinlerdedir. Engelli kardeşlerimizin de rahatlıkla gelebileceği, eğitim alabileceği bir merkez olacak. Sayın Türel değerli kardeşim, sizi ve ekibinizi böyle güzel bir merkezi Gazipaşamıza kazandırdığınız için tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kültür merkezinin temeli törenle atıldı.

Sosyal ve kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde buluşturacak olan Gazipaşa Kültür Merkezi projesi 3'ü ana bina olmak üzere 5 bloktan oluşuyor. A blok zemin katta; sığınak, havuz, buhar odası, sauna, kabul günü salonu, giriş holü ve teknik odalar bulunacak. A blok 1. katta 2 adet sinema salonu, aerobik salonu, depo, vip salonu ve fuaye alanı, 2. katta 500 kişilik tiyatro salonu, eğitim salonları ve kulis odaları, 3. katta ise sınıflar, fuaye alanı ile kulis odaları bulunacak. B Blok'ta ofisler, eğitim salonları, yemekhane ve sınıflar olacak. C blokta Yaşlı Mola Evi, D blokta Engelli Mola Evi, E blokta ise Çocuk Oyun Evi yer alacak. Gazipaşa Kültür Merkezi, kültürel ve sosyal alanları ile ilçe halkının buluşma noktası olacak.