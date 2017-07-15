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Gazişehir Fk’dan 15 Temmuz Mesajı

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Gazişehir Fk’dan 15 Temmuz Mesajı
Gazişehir Futbol Kulübü'nden(GFK), 15 Temmuz ile ilgili mesaj yayımlandı.

Gazişehir Futbol Kulübü'nden(GFK), 15 Temmuz ile ilgili mesaj yayımlandı.

Gazişehir Futbol Kulübünün mesajın da, "Türkiye Cumhuriyetimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşatılmaya çalışılan, hain kalkışmanın ardından tüm dünyaya bir kez daha gerçek gücünü ispatlamıştı. Devletimiz ve tüm vatandaşlarımız bu hain terör örgütüne karşı eşi benzeri görülmemiş bir birliktelik sergileyip, darbe girişimi yapmak isteyen terör örgütü mensuplarına karşı dimdik ayakta durarak canı pahasına vatanından, özgürlüğünden, birlikteliğinden ve bayrağından vazgeçmemiştir. Bu gecede 248 vatandaşımız, gözünü bile kırpmadan şehadete yürümüş ve şehitlik mertebesine erişmiştir. Bu hain kalkışmanın baş aktörleri olan FETÖ / PDY'ye karşı, Kahraman Türk milletimiz ülkemizin demokratik bütünlüğünü etkilemeye kalkışanlara karşı gerekli cevabı vermiştir. Tüm bunlarla birlikte bu hain terör örgütü tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ihanete kalkışarak, milletimizin adeta namuslarını emanet ettiği, ordumuza ait silahları vatandaşlarımıza hedef olarak kullanmışlardır. Ancak bu alçak terör örgütü, devlet içerisinde yapılanmaya kalkışıp demokrasimizi engelleyecek girişimlerde bulunsalar dahi bir şeyi göz ardı ettiler. Türkiye Cumhuriyetinin asıl sahibi olan milletimizin, tanklara, uçaklara ve her türlü ağır silaha karşı gözünü kırpmadan göğsünü siper edeceği unutulmuştu. Nitekim kahraman milletimizin sayesinde bu kalkışma, istedikleri sonuca ulaşmadan son bulmuştur" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Bayrağını, ülkesini, milletini seven vatandaşlar olarak gururla bir kez daha söylemek isteriz ki; Devletimize, ülkemize ve bayrağımıza olan sevgimiz 15 Temmuz 2016 gecesinde göstermiş olduğumuz birliktelik ve dik duruşumuz değişmeyecektir. Devletimizin bekası, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin refah ve mutluluğu için ne gerekiyorsa son nefesimize kadar yapmaya, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak daima hazır olduğumuzun sözünü bir kez daha veriyoruz. Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki,Haince gerçekleştirilen bu kalkışmanın yıl dönümünde tarih yazarak canları uğruna vatanına sahip çıkan Aziz Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, Gazilerimize ise sağlıklı uzun bir hayat diliyoruz" ifadeleri kullanıldı

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