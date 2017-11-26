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Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından

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Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Ardından
TFF 1. Lig'in 13. haftasında 2-2 biten Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında 2-2 biten Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basit goller yediklerini belirterek, "Oyuna çok iyi başlamadık. İki haftadır da maalesef bize yakışmayan goller yiyoruz. Bu da ister istemez iyi oynamamızı engelliyor. Özellikle ilk yarıda maalesef iyi oynayamadık. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle biraz toparladık. Erzurumspor kabul etmek gerekir ki bizden daha iyi oynadılar. Bunları bazen dinlendirmemiz gerekiyor. Üç haftadır sonradan giren oyuncuların farkını gördük. Ben genelini söyleyeyim; bu kötü oyuna rağmen, 1 puan bizim için kötü değil. Erzurumspor bizden daha iyi. Oyuncularımızın göstereceği performans, benim devre arasında yapacağım değişikliklere etki edecek. Çok kazanmak istiyorduk ama maalesef sonuca yansıtamadık. Erzurumspor'u tebrik etmek gerekiyor. Biz 1 puanı, bu kötü oyuna rağmen kazanç olarak görelim" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, "Deplasmanda 1 puan alıp üzüldük açıkçası. Çok rahat kazanacağımız maçı ne yazık ki berabere tamamladık. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi oynadılar. Maçın 60. dakikasına kadar üstün oynadık. Maçın içinde kırılma anları vardı. Biz bu kırılma anlarını yakalasaydık galip gelebilirdik. Golü atamadığımız sürece rakibin her zaman geride kaldık. Oyuncularımı kutladım. Biz böyle oynadığımız sürece, bundan sonraki maçlarda inşallah 3 puanları alıp yolumuza devam edeceğiz. İki gol atan takımın kazanması gerekiyordu. İki gol atan takımın 2 gol yememesi gerekiyordu. Bu ligde 1 puan, 1 puandır. Gaziantep'i de tebrik ediyorum" diye konuştu.

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