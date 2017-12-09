Gazişehir Gaziantepspor - Ankaragücü Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantepspor sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantepspor sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonra düzenlenen basın toplantısında Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Oyuna ilk on dakika kötü başladık. Ondan sonra toparlandık ve 2-0 gittiği sürede en iyi futbollarımızdan birini oynadık. 10 maçtan beri kaybetmeyen bir takıma karşı oynamak hem seyircilere keyif verdi. Böyle bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Anlık hatalar ve anlık gollerle berabere kaldık. Kendi kalemize talihsiz bir gol yedik. Tabii bunlar futbolda var. Bugün rakip uzun top oynadığı için uzun boylu oyuncularımızı tercih ettik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Oyuncularımız bugün çok iyi oynadı. Kazansak ilk iki hedefi için büyük bir adım olacaktı. Hedefimizden şaşmadık ama bu 2 puan kaybı bizi üzdü. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "İlk onda dakika maça iyi başladık bir iki gol pozisyonu kaçırdık. Fakat maçın 60. dakikasına kadar rakip bizden iyi oynadı. 2-0 öne geçtiler. Yaptığımız değişiklikle takım ve oyuncular ortaya bir karakter koydu bu şekilde skoru 2-2 berabere getirdik. Bugün 5-6 tane sakat ve cezalı oyuncular vardı ama buna rağmen 2-0'dan sonra kendimiz gibi oynadık. 2-2'lik sonuçla buradan 1 puan aldık. Aldığımız 1 puan çok önemli. Çünkü bu lig herkesin birbirini yendiği bir lig. 2-0'dan geri gelmek bir başarıydı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.