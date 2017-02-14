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Gaziye Ayıptan Dönüldü

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Gaziye Ayıptan Dönüldü
Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından Güneydoğu'ya görev için gidiş gelişlerde aldığı yolluklarda valilik onayı olmadığı gerekçesiyle...

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından Güneydoğu'ya görev için gidiş gelişlerde aldığı yolluklarda valilik onayı olmadığı gerekçesiyle icraya verilen İnegöllü gazi polis memurunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden gönderdiği mesaja olumlu cevap geldi.

Diyarbakır Silvan'da terör örgütü mensupları ve yandaşları tarafından açılan hendekleri kapatırken kullandığı kepçeye roket isabet etmesi sonucu ikinci kez gazi olan İnegöllü polis memuru Yavuz Demirkol haciz şoku yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından mesaj göndererek durumunu anlatan gazi polise olumlu cevap geldi. Gazi polis, "Benim Güneydoğu'ya gidiş gelişlerim hep ani oldu, nereye kepçe lazımsa beni öncelikle oraya çektiler. Benim bu gidiş gelişlerde POLSAN uçak biletlerimizi almış. Hepsini değil, ama gidişlerde Emniyet Personel Daire Başkanlığı yer ayırtmış, ödemeyi POLSAN yapmış. Geldikten sonra yolluk talep ettim. Gidiş gelişlerde apar topar gittim, geldim. Bu gidiş gelişlerde valilik onayım olmadığı için yolluk alamıyorum. POLSAN benden uçak paralarını istiyor ve icraya vermiş. Şimdi bu vatan sevdalısı kardeşin ne yapsın? BİMER'e, CİMER'e, yazmadık yer bırakmadım, ama cevap bile vermiyorlar. Geçen yıl sayın Akın Birdal'ı da aradım, ama dönmedi. Şu işe bir el atıp, bana yardımcı olabilir misiniz sayın bakanım" diyerek yardım talep etmişti.

İcra kaldırıldı

Gazi polis memuru Yavuz Demirkol'un mesajı ile yakından ilgilenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 839 liralık icra takibini kaldırttığı öğrenildi.

Gaziye Ayıptan Dönüldü

Gaziye Ayıptan Dönüldü

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