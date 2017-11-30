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Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı

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Gazze’de Hava Saldırısı: 3 Yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde direnişe ait alanları hedef alan hava saldırılarında, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde direnişe ait alanları hedef alan hava saldırılarında, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun bu akşam Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde direnişe ait alanlara düzenlediği hava saldırılarında, 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, saldırılarda yaralananların yaralarının hafif olduğunu söyledi. İşgal ordusu uçaklarının En-Nuseyrat Kampı'nda bir alanı hedef aldığı ve saldırının büyük hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde Kudüs Müfrezeleri'ne ait Burak alanına saldırı düzenlediği, ayrıca işgal ordusunun Rafah kentinin batısında bir alana dört füze attığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait Hıttin alanını iki füzeyle hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Han Yunus'un batısında Kudüs Müfrezeleri'ne ait bir alana da hava saldırısı düzenledi.

Bu arada savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki El-Muharratat bölgesine yeniden hava saldırısı düzenlemeye başladığı kaydedildi.

İşgal ordusu topçusunun da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Han Yunus kentinin doğusunu duman bombalarıyla vurduğu bildirildi.

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