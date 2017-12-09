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Gazze’de Milli Direniş Tugayları İsrail’e Karış Topyekun Direnme Çağrısı Yaptı

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Gazze’de Milli Direniş Tugayları İsrail’e Karış Topyekun Direnme Çağrısı Yaptı
Gazze Milli Direniş Tugaylarının askeri kolu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı üzerine bir basın toplantısın yaparak İsrail'e karşı genel...

Gazze Milli Direniş Tugaylarının askeri kolu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı üzerine bir basın toplantısın yaparak İsrail'e karşı genel direniş ve intifada çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş için Demokratik Cephenin silahlı kolu Milli Direniş Tugayları (DFLP) yaptığı bugün meçhul asker ismi verdikleri basın toplantısında ülke genelinde öfke günlerinin devamı ve askeri direniş ve açık halk savaşı dahil her intifadanın yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Milli Direniş Tugayları adına konuşan bir direnişçi "Halkımıza karşı yapılacak her türlü saldırıyı karşılamaya tam ve her seçeneğe açığız. Kudüs dahil bütün Filistin topraklarında savaşçılarımız en üst seviye teyakkuz durumundadır" dedi.

Direniş Tugayları Filistin Hükumet yetkililerine seslenerek güvenlik koordinasyonunun durdurma çağrısı Yaptı. Konuşması sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Filistin yetkililerini, güvenlik koordinasyonlarını durdurma ve Oslo Anlaşmalarına uymama, ve işgal ettiği topraklardan çekilmeyen (İsrail) devletini tanımamaya davet ediyoruz" dedi.

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