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Gazze’de Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

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Gazze’de Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi
Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından cuma namazı sonrası yapılan gösterilerde hayatını...

Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından cuma namazı sonrası yapılan gösterilerde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 2'ye yükseldi.

Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanımasına karşı cuma namazı sonrası yapılan gösterilerde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 2'ye yükseldi. Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale eden İsrail güvenlik güçleri, 40 Filistinliyi de yaraladı.

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