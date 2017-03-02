Gebelikte Kramplara Dikkat

İSTANBUL (İHA) – Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, gebelikte en çok bacaklarda kramp yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

İSTANBUL (İHA) – Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, gebelikte en çok bacaklarda kramp yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, krampın, bir ya da birden fazla kas demetinde aniden görülebilen ve kişiye oldukça acı veren kasılmalar olduğunu söyledi. Krampların çok kısa sürebildiği gibi 10 dakika kadar da sürebildiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yetim, "Kramp giren uzuv oldukça gergin ve dokunmaya karşı bile aşırı duyarlı olur. Kramplar gebelik döneminde en çok bacaklarda, sonra ise kalça, bel ve karın kaslarında oluşabilir" dedi.

Gebelik döneminde sık görülen şikayetlerden biri olan bacak kramplarının 24'ncü haftadan itibaren başladığını ve gebelik haftası ilerledikçe sıklaştığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yetim, "Kramplar bazen kısa süreli hissedilirken, bazen de süresi 10 dakikaya kadar varabilir. Kramplar çoğunlukla geceleri oluşur ve hatta zaman zaman uykudan uyandıracak kadar şiddetli şekilde hissedilebilir. Bacak kramplarının kesin nedeni belli olmamakla beraber sebepler arasında kalsiyum, magnezyum azlığı ve fosfor fazlalığı gösterilir. Büyüyen uterusun toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir. Gün içi yorgunluk, fazla ayakta kalma, aşırı kilo alımı ve varisler, bacak kramplarını artırılabilir" dedi.

"Kalsiyum bakımından zengin gıdalarla beslenmeye dikkat edin"

Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, bacak kramplarını aza indirgemek için şu önerilerde bulundu:

"Kalsiyum bakımından zengin gıdalarla beslenmeye dikkat edin; örneğin günde en az 2 bardak süt, bir kase yoğurt ve bol peynir yenilebilir. Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın. Uzun süre boyunca ayakta kalmaktan, oturmaktan veya yürümekten kaçının. Dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun, varisiniz varsa varis çorabı giymeyi ihmal etmeyin. Otururken mümkünse ayağınızın altına yükseklik koyun. Oturduğunuz sırada ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle minik minik çevirin. Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin. Gece yatmadan ılık bir duş alın, yatağa girmeden önce baldır ve bacak kaslarınızı gerin ve sol tarafınıza yatmaya gayret gösterin. Aşırı kilo alımından kaçının. Hamile yogası kramp oluşumunu engelleyici yollardan biridir. Bacak krampları hayati bir tehlike oluşturmaz ama rahatsızlık verir. Kramplarınıza şiddetli ağrılar eklenir ve gittikçe arttarsa mutlaka doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Eğer aniden kramp girerse sakinliğinizi koruyun. Kramp sırasında kasılan baldır kaslarının zıt tarafındaki kaslar kasılarak kramp giren kaslarda gevşeme sağlanır. Bunun için kramp giren bacağınızı düz bir şekilde ileriye doğru uzatarak dizinizi gerin, ayak ve parmaklarınızı elinizle kendinize doğru çekin. Bu uygulamayla ayak bileğinde 90 derecelik açı oluşur. Kramp geçene kadar bacağınızın pozisyonunuzu koruyun. Kramp giren bölgeye yapılan hafif bir masaj ve baldır üzerine koyulan sıcak bir havlu ve ayak parmaklarını yukarıya doğru germek de krampların hafiflemesini sağlayacaktır. Masaj ilk başta anne adayının canını acıtabilir ancak zamanla ağrı kaybolacaktır."