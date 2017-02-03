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Gebeş’ten Gmis’e Ziyaret

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Gebeş’ten Gmis’e Ziyaret
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaret etti.

Zonguldak Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaret etti.

Yoğun gündem nedeniyle uzun zamandır sendikayı ziyaret edemediğini vurgulayan Gebeş, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi açıkları artık iş barışını bozacak durma geldi. Genel Başkanımızın önderliğinde Sendikamızın bu konudaki yoğun çabalarını destekliyoruz. Bizim üzerimize bu konuda ne görev düşüyorsa o görevi üstlenmeye hazırız" dedi.

GMİS Genel Başkanı Demirci, "Sevgili başkanımızın ziyareti bizi memnun etti. O zaten bizim içimizden biri ve maden işçisinin verdiği her mücadelede harzaman yanında olmuştur" dedi.

Gebeş'in ziyaretinde, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska ve GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal da hazır bulundu.

Kahraman Kabasakal'a tebrik ziyareti

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirciyi makamında ziyaret ettikten sonra, GMİS eski Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ın vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu görevine, yönetim kurulu yedeğinden en yüksek oyu alan ve Genel Teşkilatlandırma ve Genel Eğitim Sekreteri olarak göreve başlayan Kahraman Kabasakal'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Gebeş’ten Gmis’e Ziyaret

Gebeş’ten Gmis’e Ziyaret

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