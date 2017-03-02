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Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclisi Yapıldı

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Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclisi Yapıldı
Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 12 maddelik gündem ele alınarak karara bağlandı.

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 12 maddelik gündem ele alınarak karara bağlandı.

Gebze Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlık yaptı. Meclis toplantısı bir önceki aya ait karara özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı. Toplam 12 gündem maddesinin tek tek görüşülüp karar bağlandığı meclis toplantısında Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonunun Bosna Hersek'in Glamoç Şehrinde İslam Birliğine ait olan arsaya yapılacak "Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi" projesine Gebze Belediyesi'nin de destek vermesine ilişkin ortak raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin karar bağlanmasının ardından Başkan Köşker, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Nisan ayı oturumu 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da yapılacak.

Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclisi Yapıldı

Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclisi Yapıldı

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