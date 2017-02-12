Gebze Beylikbağı’na 250 Bin Adet Ağaç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Beylikdağı Mesire Alanı'na 250 bin adet ağaç dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Beylikdağı Mesire Alanı'na 250 bin adet ağaç dikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Beylikdağı'ndaki 117 hektarlık mesire alanı çalışmalarında bugüne kadar 250 bin adet ağaç dikildi. Projede toros sediri, mav, atlas sediri, Himalaya sediri, mavi ladin, batı ladini, fıstık çamı, ağlayan çam, meşe, gürgen, kayın, kara servi, ıhlamur, dişbudak, pembe ve beyaz çiçekli akasya, akçaağaç türleri, sığla, erguvan, erik, zeytin, nar, kocayemiş, hünnap, alıç, incir, muşmula, iğde, ayva, ceviz, dut, karayemiş toprakla buluştu. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar için 15 kilometre yürüyüş yolu da yapılacak.

Alanda spor tesisleri, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları bulunacak. Ayrıca alana yürüyüş yolu ve sosyal tesislerin kullanımı için aydınlatma ekipmanları inşa edilecek.