Gebze’de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Özel Çocuklar İle Kutlandı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, münasebetiyle özel çocuklara çocuklar ile buluştular.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, münasebetiyle özel çocuklara çocuklar ile buluştular.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle bir özel eğitim merkezinin hazırladığı programa katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan köşker ilk olarak Yenikent Mahallesi'nde bulunan Mustafa Üstündağ Ortaokulunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ında hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker bayrak törenine katıldı. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker çocuklarla sohbet ettiler, eğitim hayatlarında başarılar dilediler. Daha sonra öğretmeler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenlerin taleplerini dinlediler.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Burada eğitim gören çocuklarımız çok özel çocuklar. Çocuklarımızın aileleri de çok değerlisiniz. Sizler Allah'ın sevdiği kullardansınız. Sizlerin imtihanı zor kabul ediyorum fakat Allah sizlere öyle bir güç kuvvet veriyor ki, öyle bir sabır veriyor ki her zorluğu bu sayede aşıyorsunuz. Ben bütün engelli çocuklarımızın annelerinin ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum onların işlerinin de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu iş gönül işi ve gönlü güzel insanlar tarafından yapılabilir. Bütün öğretmenlerimizi emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Bizlerde Gebze Belediyesi olarak engelli çocuklarımızı sosyal hayata kazandırmak engellerini ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da hazırız. Yazın gerçekleştirdiğimiz Yaz spor Okullarımızda engelli çocuklarımız da faydalana bilmeleri için onlar için özel kurslar açıyor onlarında bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Başkan Köşker'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Arslan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü ve Haftası. Bugün bir şeyi daha iyi fark etmeliyiz. Hiç kimse bir yakının engelli olmasını istemez. Bazı engeller doğuştan bazı engeller ise sonradan meydana geliyor. Bugün sağlıklı olmamız yarın da hayatımıza bu şekilde devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sebeple her şeyin başı sağlık" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü için düzenledikleri gösterilerini sergiledi. Özel çocukların dans ve koro gösterileri izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Özel çocukların özel gösterilerini büyük bir ilgi ile izleyen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra sınıfları ziyaret ederek özel çocukların özel öğretmenlerine çiçek hediye ettiler.