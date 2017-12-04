  • BIST 104.748
  • Altın 159,837
  • Dolar 3,9054
  • Euro 4,6296
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Gebze’de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Özel Çocuklar İle Kutlandı

» »
Gebze’de 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Özel Çocuklar İle Kutlandı
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, münasebetiyle özel çocuklara çocuklar ile buluştular.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, münasebetiyle özel çocuklara çocuklar ile buluştular.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle bir özel eğitim merkezinin hazırladığı programa katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan köşker ilk olarak Yenikent Mahallesi'nde bulunan Mustafa Üstündağ Ortaokulunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ında hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker bayrak törenine katıldı. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker çocuklarla sohbet ettiler, eğitim hayatlarında başarılar dilediler. Daha sonra öğretmeler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenlerin taleplerini dinlediler.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Burada eğitim gören çocuklarımız çok özel çocuklar. Çocuklarımızın aileleri de çok değerlisiniz. Sizler Allah'ın sevdiği kullardansınız. Sizlerin imtihanı zor kabul ediyorum fakat Allah sizlere öyle bir güç kuvvet veriyor ki, öyle bir sabır veriyor ki her zorluğu bu sayede aşıyorsunuz. Ben bütün engelli çocuklarımızın annelerinin ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum onların işlerinin de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu iş gönül işi ve gönlü güzel insanlar tarafından yapılabilir. Bütün öğretmenlerimizi emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Bizlerde Gebze Belediyesi olarak engelli çocuklarımızı sosyal hayata kazandırmak engellerini ortadan kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz yapmaya da hazırız. Yazın gerçekleştirdiğimiz Yaz spor Okullarımızda engelli çocuklarımız da faydalana bilmeleri için onlar için özel kurslar açıyor onlarında bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Başkan Köşker'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Arslan, "Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü ve Haftası. Bugün bir şeyi daha iyi fark etmeliyiz. Hiç kimse bir yakının engelli olmasını istemez. Bazı engeller doğuştan bazı engeller ise sonradan meydana geliyor. Bugün sağlıklı olmamız yarın da hayatımıza bu şekilde devam edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sebeple her şeyin başı sağlık" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü için düzenledikleri gösterilerini sergiledi. Özel çocukların dans ve koro gösterileri izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Özel çocukların özel gösterilerini büyük bir ilgi ile izleyen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra sınıfları ziyaret ederek özel çocukların özel öğretmenlerine çiçek hediye ettiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis Kars’ta Hırsızlara Göz Açtırmıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Karaosmanoğlu, Öğretmenler Ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Özkeçeci’den Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı Vurgusu04 Aralık 2017 Pazartesi 13:58
  • Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde’yi Engelli Dostu Şehir Yapacağız”04 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
  • Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Buluştu04 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
  • Engelli Fadime Beşe’nin Çalışma Hayali Gerçek Oldu04 Aralık 2017 Pazartesi 13:23
  • Üniversiteli Pazarı Açılıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 13:18
  • Kocaeli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Coşku İle Kutlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:13
  • Bilecikspor Kendi Evinde Puan Kaybetti04 Aralık 2017 Pazartesi 13:08
  • Tepebaşı’ndaki 145 Kahvehane Ve Çay Salonu Denetlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti