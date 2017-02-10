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Gebze’de Fetö’den 7 Öğretmen Tutuklandı

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Gebze’de Fetö’den 7 Öğretmen Tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 öğretmen tutuklanırken,...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 öğretmen tutuklanırken, 2 öğretmene ise ev hapsi verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3'ü kadın 10 öğretmen, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 3'ü kadın toplam 9 kişi bugün Gebze Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i kadın 7 kişi tutuklanırken, 2 kadına ise ev hapsi verildi.

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