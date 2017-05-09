Gebze’de Mayıs Meclisi İkinci Oturum Yapıldı

Gebze Belediyesi Mayıs ayı ikinci meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında...

Gebze Belediyesi Mayıs ayı ikinci meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti.

Meclis bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı. Mayıs ayının ikinci meclis oturumunda Plan Bütçe Komisyonunun Gebze Belediyesi 2016 mali yılı analitik bütçe kesim hesabı ile ilgili raporu tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumu sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker gündeme dair ve gündem dışı meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Haziran ayı meclis oturumu 1 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleşecek.