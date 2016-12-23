Gebze’de Yakıt Tankı Patladı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vinç kiralama firmasında yakıt tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir vinç kiralama firmasında yakıt tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir vinç kiralama firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki iş makinasına ait yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada yaralanan Abidin K. (33) isimli işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri de patlamanın olduğu yerde kontrol yaptı. Yaralı işçinin vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.