Gebze’nin Mahalleleri Asfaltlanıyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gebze'nin mahalle statüsü kazanan eski köylerinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gebze'nin mahalle statüsü kazanan eski köylerinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sürdürülen çalışmalar doğrultusunda Cumaköy Mahallesi, Tavşanlı Mahallesi ve Mollafenari Mahallesinde yolları parke ile kaplıyor. Eski köylerin yollarında parke çalışmaları yapan ekipler, Kirazpınar, Arapçeşme ve Mimarsinan mahallelerinde asfaltlama çalışmaları sürdürüyor. Ekipler çalışmaların belirlenen program dahilinde öncelik sırası doğrultusunda devam edeceği bilgisini verdi.