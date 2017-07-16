  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Gebze’ye Yapılacak Olan Yaya Köprüsünün İhalesi Yapıldı

» »
Gebze’ye Yapılacak Olan Yaya Köprüsünün İhalesi Yapıldı
Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yapılacak olan yaya köprüsünün ihalesi gerçekleştirildi.

Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yapılacak olan yaya köprüsünün ihalesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde yaya köprüsü yapılacak. Çelik malzemeden imal edilecek olan köprü Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü'ne benzer olacak. Büyükşehir Belediyesi köprünün yapımı için ihale gerçekleştirdi.

İhale salonunda düzenlenen oturumda en düşük teklifi 3 milyon 812 bin TL ile BHC İnşaat verirken, en yüksek teklif 4 milyon 990 bin TL ile Yağışan İnşaat'tan geldi. Köprü, ilçenin kuzey ile güney yay trafiğinin akışını sağlayacak. Fatih Devlet Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler. 87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak.

Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü yer alacak. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavi Konteynerler Çöp İçin Değil16 Temmuz 2017 Pazar 12:33
  • Develi’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kutlamaları Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Batman’da 76 Kişi İhraç Edildi16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Haber’de Türkiye Birincisi Olan Mehmet Demir’in Ödülünü Başbakan Yıldırım Verdi16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonundan Bin Kişilik Yemek16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Mmo Konya Şubesi İle Konya Hospital Protokol İmzaladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Fadıloğlu, Demokrasiye Sahip Çıkanlara Teşekkür Etti16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Liceliler, 15 Temmuz Etkinliğinde Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Bilecik-söğüt Kültür Turu Kayıtları Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti