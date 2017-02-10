Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde 'Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı. Afişlerde 'geç olmadan sigarayı bırakın' mesajı verildi

Türkiye’de her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybediyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde de vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Sigaranın zararlarını anlatan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nden bölüm uzman doktorları, "9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilmektedir. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bu konudaki kararlılık en önemli adım olmakla birlikte, bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine de çok ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edilerek veya Sağlık Bakanlığı'nın “Alo 171 Sigara Bırakma Hattı” aranarak, destek istenmelidir" açıklamasını yaptı. Uzmanlar, tiryakilere yönelik sigara bırakmaları yönünde büroşür ve bilgilendirme çalışması yaptı.