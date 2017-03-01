Gece Bekçisi İş Yerinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde çalışan gece bekçisi ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde çalışan gece bekçisi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sırasında Kızılarık Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerindeki orman ürünleri ve mobilya satışı yapılan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde gece bekçisi olarak çalışan ve burada kalan Yunus Keskin (56), akşam saatlerinde tuvalete gitti. Keskin'in uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine şüphelenen arkadaşları kapıyı açtıklarında Yavuz Keskin'i hareketsiz halde buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yunus Keskin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunan Keskin'in bir süre önce anjiyo olduğu ve kalp krizine bağlı yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.