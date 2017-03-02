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Gece Bekçisi Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

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Gece Bekçisi Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta odun pazarında gece bekçiliği yapan bir kişi, uyuşturucu ticari yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta odun pazarında gece bekçiliği yapan bir kişi, uyuşturucu ticari yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu odun pazarı içerisinde bulunan bir iş yerinde gece bekçiliği yapan Kazım K.'yi (47) takibe aldı. Esrar sattığı tespit edilen gece bekçisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda çevrede inceleme yapan polis, odunlar arasında gizlenmiş satışa hazır 13 paket halinde 976 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan gece bekçisi şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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