Gece Çalışan Motosikletli Kapkaççı Gündüz Yakalandı

Bursa'da, gece saatlerinde yaşlı kadınların çantalarını çalan motosikletli kapkaççı, son işini gündüz yapınca yakayı ele verdi.

Bursa'da, gece saatlerinde yaşlı kadınların çantalarını çalan motosikletli kapkaççı, son işini gündüz yapınca yakayı ele verdi.

Olay Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ö.'nün (58) çantası motosikletli kapkaççı tarafından çalındı. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemeleri neticesinde şüphelinin Yakın T. (40) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Hürriyet Mahallesi'nde evine girerken gözaltına alındı.

Şüphelinin bu olay dışında 4 kadını daha çantalarını kapkaç yoluyla çaldığı belirlendi. Şüphelinin gece 22.00 ile 01.00 saatleri arasında şehrin belli noktalarında motosiklet ile kadınların yanına sokulup çantalarını çaldığı ortaya çıktı. Son işini gündüz saatlerinde yapan kapkaççı, güvenlik kamerasına yansıyınca yakalandı. Şüphelinin motosiklet ile kameranın önünde geçtiği görülüyor. Gece ise, motosikletle uzaklaştığı sırada bir kadının çığlık sesleri kameraya yansıyor.

Zanlı Yakın T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.