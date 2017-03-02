Gecekondular için çözüm önerileri

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de emlak piyasalarındaki gelişmeler eskinin gecekondu semtlerini de büyük bir değişimin eşiğine getirmiş bulunuyor. Adeta gecekondu semtlerine nur yağıyor. Gayrimenkule yönelim arttıkça gecekondu semtlerine de rağbet artıyor. Hatta artık çoğu gecekondu mahallelerinin yerinde yeller esmeye başlamış bile…

Bir zamanlar mantar gibi geceden sabaha çoğalan gecekonduların mahalleleri, semtleri ve hatta ilçeleri oluşturduğunu göremiyoruz. Eski gecekondu semtleri, mahalleleri birer birer modern şehirlere dönüşüyor.

Kaçak yapılaşma bina güçlendirmelerine engel

Gecekondu ve de gecekondu haricindeki kaçak yapıların deprem açısından güçlendirilmesi için öncelikle bu binaların yasal bir çerçeveye oturtulmasını gerektirmektedir. Yoksa bu binalar şehirlerin kabusu gibi durmaktadır ki, can güvenliği açısından da çok önemli riskler taşımaktadırlar.

Bir taraftan TOKİ ve belediyelerin dönüşüm projeleri; diğer taraftan şehir merkezlerinde kalmış, imar planları yapılmasıyla da rantı daha da artmış bölgelerin yatırımcılarca değerlendirilmeleri sonucu artık gecekondu dokusu etkisini hızla kaybediyor. Yakın zamanda gecekondu semtlerinin, mahallelerinin yerlerinde yeller esmeyecek ama, modern binalar, gökdelenler boy gösterecektir.

Gelecek nesillere aktarılacak kültür varlıkları

Yalnız bir şeyi unutmamak lazım, gecekondular bir döneme tanıklık eden, köyden kente göçün çok önemli tanıklarıdır. Gecekondularda nice ömürler geçirildi, nice ümitler yeşerdi. Gecekonduları çeşitli şekillerle ortadan kaldırırken aslında toplum hayatımızda çok önemli bir dönemi de ortadan kaldırmış oluyoruz.

Gelecek nesillere bu sancılı dönemi anlatmak oldukça zor olacaktır. Her ne kadar dönüşüm, değişim projeleri yapılmış olsa da yine de gecekondu dokusunu kaybetmemiş gecekondu semtleri, mahalleleri görebiliyoruz. İşte bu mahallelerden, semtlerden bazılarını aynı dokuyu korumak kaydı ile altyapısı ve üstyapısı ile yenileyerek gelecek kuşaklara aktarmak üzere koruma altına almalıyız.

Bu bölgeler, turizm içinde çok önemli birer değer olacaktır. İstanbul, Ankara başta olmak üzere İzmir, Adana, Samsun gibi illerde bu projeyi rahatlıkla uygulayabiliriz.