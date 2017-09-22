Geçen Yıl Olaylar Çıkmıştı, O Taraftarlar Stada Alınmayacak

Süper Amatör Lig'de, hafta sonu oynanacak maçta Ödemişspor ve Sökespor karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, geçtiğimiz yıl meydana olaylar nedeniyle...

Süper Amatör Lig'de, hafta sonu oynanacak maçta Ödemişspor ve Sökespor karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, geçtiğimiz yıl meydana olaylar nedeniyle Sökespor taraftarlarının maça alınmaması kararlaştırıldı.

Ödemiş ilçesinde, Kaymakam Celil Ateşoğlu başkanlığında ilçe spor güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantın en önemli konularından birisi de Ödemişspor ve Sökespor maçıydı. Pazar günü Saraçoğlu Stadında oynanacak maç ile ilgili görüşme yapılan toplantıda, geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü olaylarda dikkate alındı. Bu nedenle toplantıda, Sökespor taraftarlarının maça alınmaması kararlaştırıldı.

Ödemişspor'un geçen sezon karşılaştığı Sökespor maçıyla ilgili olarak, taraftarlar arasında çıkan kavga büyümüştü. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kavgaya müdahale ederek, çıkan olayların büyümesini önlemişti. Olaylar sonrasında ilgili ceza tahkim kurulu, Ödemişspor ve Sökespor'a idari para cezası uygulanarak her iki takıma cezalar tebliğ edilmişti.