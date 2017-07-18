Geçmişten geleceğe 'müthiş görüntüler'

Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun İl Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi işbirliğiyle Geçmişten Geleceğe Samsun Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Muhabirlerce çekilmiş fotoğraflardan oluşan Geçmişten Geleceğe Samsun Fotoğrafları Sergisi, Kurtuluş Yolu'nda izlenime sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, protokol üyeleri, Hedef Halk Gazetesi Spor Müdürü Davut Aktaş, Hedef Halk Gazetesi köşe yazarları Ragıp Göker ve Mehmet Aksoy’un yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, izlenime sunulan fotoğrafların her birinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

YILMAZ: EMEKLERİNE

SAYGI DUYUYORUM

Serginin açılışında emek veren kurumları ve muhabirleri tebrik eden Yılmaz, "Samsun'un geçmişi ve geleceğini yansıtan fotoğrafların her biri duygu yüklü ve çok anlamlı. Bu tür sergileri, bu duyguların yaşatılmasında önemli buluyorum" dedi. BİK Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar ise 20 muhabirin 200 fotoğrafı arasından seçilen 96 fotoğrafın sergide yer aldığını dile getirdi. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Aktaş'ın fotoğrafları

serginin gözdeleri oldu

Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yakup Özden’in tek ayağı ile rövaşata yaptığı fotoğraf sergide büyük ilgi gördü. Davut Aktaş’ın çektiği fotoğrafa belediye başkanları ilgi gösterdi.

Davut Aktaş’ın tarihi öneme sahip köpek ve ördek fotoğrafı sergide ilgi gören karelerin başında yer aldı.

E.Caner CABBAR