Geçtiğimiz Hafta Yeterli Üyenin Katılım Göstermediği İçin Ertelenen Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi Bugün Yapıldı. Divan Kurulu’nun Seçildiği Kongrede, Yine Bir Başkan Adayı Çıkmadı. Bir Kez Daha Ertelenen Kongre, 6 Aralık

IHAAW202927-SPO/29-11-2017 - Geçtiğimiz hafta yeterli üyenin katılım göstermediği için ertelenen Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi bugün yapıldı.

IHAAW202927-SPO/29-11-2017 - Geçtiğimiz hafta yeterli üyenin katılım göstermediği için ertelenen Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi bugün yapıldı. Divan Kurulu'nun seçildiği kongrede, yine bir başkan adayı çıkmadı. Bir kez daha ertelenen kongre, 6 Aralık tarihinde düzenlenecek. 29.11.2017 20:29:27 TSI NNNN