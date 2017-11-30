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Gedikler Göleti İnşaatı Devam Ediyor

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Gedikler Göleti İnşaatı Devam Ediyor
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Gedikler göleti inşaatı devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Gedikler göleti inşaatı devam ediyor.

12 milyon 345 bin TL'ye ihale edilen Gedikler göleti Susurluk havzasına yapılıyor. Göletin ön yüzü geomembran kaplama kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 42,50 metre, depolaması 2610 milyon metreküp olacak. Bu proje ile Gedikler, Perçin, Pınarköy, Çeribaşı, Yakuplar, Danacılar ve Baloğlu köylerine ait 9240 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla 13 milyon TL gelir artışı elde edilecek. Büyükorhan'ın yıllardır beklediği Gedikler göleti çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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