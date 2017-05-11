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Gedikli: “21 Mayıs’tan Sonra Birçok Konu Daha Da Netleşecek"

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Gedikli: “21 Mayıs’tan Sonra Birçok Konu Daha Da Netleşecek"
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 21 Mayıs'tan sonra birçok konunun daha da netleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 21 Mayıs'tan sonra birçok konunun daha da netleşeceğini söyledi.

Mali disiplin sağlam oldukça cari açığın Türkiye gibi ülkelerde yönetilebilir bir durum olduğunu belirten Bülent Gedikli, "Ancak hedef tabi ki cari açığı ortadan kaldırmak" dedi. Son dönemde enerji ve savunma sanayinde milli üretim atağının önemli ve uzun vadede Türkiye'yi yukarı taşıyacak hamleler olduğunun altını çizen Gedikli, "15 Temmuz gibi bir felaketi atlatan, terörle mücadele eden ve buna rağmen sistem değişikliği referandumunu demokratik teamüllere göre tamamlayan, sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artan, ihracat miktar endeksi 2017 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,6 artan ülkeye Türkiye denir. Temelleri sağlam olan Türkiye ekonomisinde her şeye rağmen hareket devam ediyor. Şimdi yapmamız gereken reformları tamamlamak. Kısır tartışmalarla vakit kaybedemeyiz. 21 Mayıs'tan sonra birçok konunun daha netleşeceğini göreceğiz" diye konuştu.

21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa dönmesinin siyasi ve ekonomik istikrarı arttıracağını, kur, faiz, Fed kararları, enflasyon, muhalefetin kısır döngüdeki tartışmalarıyla yaptığı manipülasyonu bitireceğini söyleyen Gedikli, "16 Nisan'da istikrara, kalkınmaya "evet" diyen Türkiye'nin yüzde 100'ü, 21 Mayıs'tan sonra daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Kurucu üyesi olduğum AK Parti'mizin tüm fitne oyunlarını bertaraf etmesi, onu daha da güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

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