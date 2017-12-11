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Gedikli, Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

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Gedikli, Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli, "Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak...

AK Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli, "Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak buydu;ekonomi sağlam ise tüm oyunları çok rahat bozarız. Küresel ekonomide ki durgunluğa rağmen gelen dünya rekoru büyümeyi lütfen küçümsemeyelim" dedi.

AK Parti kurucu üyesi Gedikli, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 arttı. Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak buydu;ekonomi sağlam ise tüm oyunları çok rahat bozarız" ifadelerini kullandı.

Gedikli, şunları kaydetti:

"Yüzde 11.1 büyüme oranını "KGF den dolayı" diyerek dinamik,müteşebbis,yeni dönüşümlerin eşliğinde ki Türk iş dünyasına haksızlık etmiş olursunuz.Büyümenin kalitesini arttırma ve üreterek büyüme hedefinden tabi ki vazgeçmiş değiliz. Ancak tepemize F16 lardan bomba yağdırılan 15 Temmuz" felaketinden ,not indirimlerinden, terörle mücadelemizden ve küresel ekonomide ki durgunluğa rağmen gelen dünya rekoru büyümeyi lütfen küçümsemeyelim. 2018 ilk çeyreğinde de benzer rakamlar göreceğiz asıl işimiz bundan sonra başlıyor."

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