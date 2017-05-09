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Gediz Myo’da Tasarım Sergisi

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Gediz Myo’da Tasarım Sergisi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından Tasarım Sergisi açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından Tasarım Sergisi açıldı.

Moda Tasarım Programı 1. ve 2. Sınıf öğrencileri, temel sanat eğitimi, mesleki teknik çizim, moda resmi ve illüstrasyonu ve boya ve baskı teknolojileri dersleri kapsamında ürettikleri çalışmalardan oluşan sergi Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu tarafından açıldı.

Sergiyi gezen Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, ürünler hakkında bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti. Yoğun öğrenci katılımının olduğu sergide öğrenciler ayakkabı, çanta, şapka, kumaş üzerine baskı ve kıyafet tasarım çalışmalarını dikkatli bir şekilde inceledi.(EFE)

Gediz Myo’da Tasarım Sergisi

Gediz Myo’da Tasarım Sergisi

Gediz Myo’da Tasarım Sergisi

Gediz Myo’da Tasarım Sergisi

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