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Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

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Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı
Kütahya Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Demirel Caddesi üzerinde bulunan binada hizmet vermeye başladı.

Kütahya Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Demirel Caddesi üzerinde bulunan binada hizmet vermeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak Gediz Sosyal Hizmet Merkezi kuruldu.

Merkezde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada sunulması hedefleniyor.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne atanan Kemal Kaya, merkez de, engelli ve yaşlı işlemleri, Korunmaya Muhtaç Çocuk işlemleri, evlat edinme işlemleri, evde bakım hizmeti işlemleri, Sosyal ve Ekonomik Destek işlemleri, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı kanun kapsamında yapılacak işlemlere ait hizmetler verileceğini belirtti. Kaya, "Gediz İlçesinde, Sosyal Hizmet Merkezinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sosyal Hizmet Merkezimiz Gediz İlçesi dışında, Simav, Pazarlar, Şaphane halkına da hizmet verecek" dedi.(RB-EFE)

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı

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